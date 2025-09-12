«Матч ТВ»: Маклауд все еще готов рассмотреть вариант с «Авангардом»

Канадский нападающийвсе еще может продолжить карьеру в, сообщает «Матч ТВ»

По информации источника, агенты хоккеиста считают, что Маклауд может провести этот сезон в «Авангарде», «показав себя с хорошей стороны», после чего вернуться в НХЛ в 2026 году.

Ранее стало известно, что НХЛ приняла решение по ближайшему будущему пяти бывших хоккеистов молодежной сборной Канады, с которых сняли обвинения в сексуальном насилии.

Оправданные Кэл Фут, Картер Харт, Диллон Дюбе, Майкл Маклауд и Алекс Форментон могут возобновить карьеру в НХЛ по ходу нынешнего сезона с 1 декабря, а подписать соглашения с клубами могут с 15 октября 2025 года.