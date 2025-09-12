2-й таймБенфика — Санта-КлараОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амар Дедич«Бенфика» — «Санта-Клара»: онлайн, прямая трансляция 5-го тура чемпионата Португалии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 00:06
    • Турция уверенно обыграла Грецию и пробилась в финал Евробаскета
    Все новости спорта

    Крикунов: Эта победа над ЦСКА — одна из самых значимых в жизни

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи ЦСКА
    Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:0).

    Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи»

    «Ребята хорошо настроились. Было тревожно после разминки, но игроки были собраны, взялись за дело с самого начала. ЦСКА — очень серьезный соперник, но парни боролись и очень старались. У меня в жизни было много побед, но эта — одна из самых значимых. Полный стадион болельщиков, и мне всегда говорили, что здесь болеют за гостей. Оказалось, нет, болели хорошо и за нас. Спасибо им.

    Игра Павла Хомченко? Отличная игра с его стороны, все матчи проводит стабильно. Как будем готовится к следующему матчу? Завтра тренировка. Противник будет еще серьезнее или такого же уровня, как и ЦСКА. "Трактор" — серебряный призер, поэтому расслабляться рано. Каждое очко для "Сочи" на вес золота», — передает слова Крикунова «Матч ТВ».

  • «Сочи» — ЦСКА 2:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Сочи» победил ЦСКА в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги
  • Вчера

    • После этого матча «Сочи» занимает 5-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против «Трактора» 14-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Будут ли у «Марселя» проблемы с «Лорьяном»?
  • «Марсель» — «Лорьян». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдвинется ли «Бенфика» с 4-го места?
  • «Бенфика» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие