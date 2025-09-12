Крикунов: Эта победа над ЦСКА — одна из самых значимых в жизни

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:0).

«Ребята хорошо настроились. Было тревожно после разминки, но игроки были собраны, взялись за дело с самого начала. ЦСКА — очень серьезный соперник, но парни боролись и очень старались. У меня в жизни было много побед, но эта — одна из самых значимых. Полный стадион болельщиков, и мне всегда говорили, что здесь болеют за гостей. Оказалось, нет, болели хорошо и за нас. Спасибо им.

Игра Павла Хомченко? Отличная игра с его стороны, все матчи проводит стабильно. Как будем готовится к следующему матчу? Завтра тренировка. Противник будет еще серьезнее или такого же уровня, как и ЦСКА. "Трактор" — серебряный призер, поэтому расслабляться рано. Каждое очко для "Сочи" на вес золота», — передает слова Крикунова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 5-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против «Трактора» 14-го сентября.