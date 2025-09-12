Коваленко: Автоматизма пока нет, но мы стремимся к этому

Форвардвысказался о сильных сторонах команды на старте сезона.

«Можно не только оборону, но и атаку назвать сильной стороной. Без нее не получится выигрывать. Нужно везде прибавлять, в каждом компоненте игры становиться лучше и лучше.

Автоматизма пока нет, но мы стремимся к этому. Очень много и упорно тренировались на предсезонке. Пытаемся улучшать свою игру», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

ЦСКА начал регулярный чемпионат КХЛ с побед над московским «Динамо» (6:2) и владивостокским «Адмиралом» (1:0), набрав 4 очка за 2 встречи.