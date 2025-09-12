ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Исаков — о победе «Торпедо»: Радует, что команда не опускает руки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Лада
    Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3).

    Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо»
    Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо»

    «Очень нервный матч получился. Одних только потерь совершили 19 — не очень хороший показатель. Надо будет обратить внимание. Много шансов дали сопернику, поэтому столько нервов было.

    В матче со СКА тоже дали создать много моментов сопернику? Это нас, с одной стороны, настораживает, а с другой стороны, надо работать. Нужно уметь играть и по счету, и на результат, принимать решения правильные, особенно в третьем периоде.

    Радует, что команда не опускает руки, ищет варианты, чтобы развивать свою игру. Забили хорошие шайбы, в третьем и четвертом голе очень понравились комбинации. Хочется более цельной игры. Стремимся и разговариваем об этом. Процесс трудоемкий, придется поработать над этим.

    • Понравилось, что при отборе шайбы максимально быстро пытались довести до решения, так и были забиты шайбы. Играть, ведя в счете, проще, чем отыгрываться. Этими шайбами результат и обеспечили», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

    «Торпедо» располагается на 1-й позиции Запада с 6-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют против «Спартака» 14-го сентября.

