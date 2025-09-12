«Торпедо» одержало третью победу подряд в КХЛ

обыграло(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе тольяттинской команды отличились Дмитрий Кугрышев, Уильям Дюфур и Райли Савчук.

У «Торпедо» дубль оформил нападающий Сергей Гончарук, а по шайбе забросили Михаил Абрамов и Егор Соколов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Голы: Кугрышев — 2 (Чивилев, Белоусов), 3:06 — 0:1. Абрамов — 1 (бол., Нарделла, Рожков), 10:44 — 1:1. Дюфур — 1 (Савчик), 31:31 — 1:2. Гончарук — 1 (бол.), 35:35 — 2:2. Гончарук — 2 (Нарделла, Кручинин), 43:41 — 3:2. Соколов — 2 (Абрамов, Фирстов), 56:14 — 4:2. Савчук — 1 (Коттон, Чивилев), 59:51 — 4:3Вратари: Костин — Трушков (58:55)Броски: 35 (12+13+10) — 25 (8+6+11)Штраф: 6 — 10

После этого матча «Торпедо» располагается на 1-й позиции Запада с 6-ю очками в активе. Команда одержала уже 3-ю победу подряд. «Лада» располагается на 10-й строчке (2).