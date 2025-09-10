«ЦСКА» — «Адмирал». Онлайн, прямая трансляция

В среду, 10 сентября, московский «ЦСКА» примет «Адмирал» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

20' Перерыв! Много удаление было в первом тайме, удалось одно из них реализовать ЦСКА.

19' И еще один проброс от готсей, от обороны заканчивают игру хоккеисты «Адмирала».

18' Пробросились игроки «Адмирала», вбрасывание в зоне гостей.

17' Корнаухов низом посылал шайбу в ворота «Адмирала», Хуска весь низ перекрыл.

16' Старков бросил по воротам ЦСКА, блином отразил шайбу Мартин.

15' Контролируют шайбу армейцы, воодушевлены они собственным голом. В одной атаке 2 броска в створ «Адмирала» нанесли хозяева.

14' Гоооол! 1:0. Гурьянов по центру ворвался в зону «Адмирала», и технично переиграл Хуску, послав шайбу в «домик». Неожиданно гол пришел в атаке с ходу, не смотря на то что армейцы в большинстве играли.

13' Коваленко в убор бросал, но шайба в вратаря «Адмирала» попала, спасение от Хуски.

13' Удаление у «Адмирала». На 2 минуты удален Коледов, за блокировку.

13' Нестеров мощно щелкнул от синей линии, но промахнулся.

12' Бросок с острого угла Долженкова, в надежде что Мингачев подставит клюшку, но шайба прямиком в вратаря гостей Хуску прилетела.

12' Положение «вне игры» зафиксировано при входе в зону ЦСКА у «Адмирала».

12' В полном составе ЦСКА.

11' Гераськин метил в дальний угол ворот Мартина, но шайба мимо ворот пролетела.

10' Плотный бросок Шулака, среагировал Мартин щитком.

10' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Провольнев, за толчок клюшкой. В формате 5 на 3 продолжится игра.

10' В полном составе «Адмирал».

9' Пробросились армейцы, будет вбрасывание в зоне ЦСКА.

8' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Коваленко, за задержку клюшкой.

8' Бучельников бросал с хорошей позиции, успел Хуска ловушкой среагировать, поймав шайбу намертво.

7' Удаление у «Адмирала». На 2 минуты удален Гутик, за подножку.

6' В активный прессинг идут гости, накрывают они армейцев в самом начале создания атаки.

5' Наброс от Шулака на ворота ЦСКА, Тимашов подправлял клюшкой, но среагировал Мартин.

5' ЦСКА захватил инициативу, но до угроз воротам гостей пока дело не доходит.

4' После видеопросмотра штраф отменен. Совой игрок ударил Долженкова по лицу, поэтому удаление отменили.

4' Удаление у «Адмирала», идет видеопросмотр момента.

3' Атака владивостокцев закончилась положением «вне игры».

2' Контролируют шайбу игроки ЦСКА, пробуют организовать позиционную атаку.

1' Шулак набрасывал на ворота ЦСКА от синей линии, но шайба по пути зацепила одного из защитников и мимо ворот хозяев пролетела.

1' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за Адмиралом!

До матча

19:26 Команды появляются на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена», вмещающем 12 680 зрителей.

19:10 Главными судьями будут Беляев Сергей и Красотин Николай.

Стартовые составы команд

ЦСКА: Спенсер (Гамзин); Саморуков, Макаров, Уильямс, Патрихаев, Провольнев, Охотюк, Нестеров; Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Зернов, Дроздов, Гарднер, Долженков, Гурьянов, Коваленко, Мингачёв, Майстренко, Бучельников, Спронг.

«Металлург»: Хуска (Шугаев); Коледов, Ручкин, Солянников, Шулак, Грман, Леонтьев; Петухов, Шэн, Завгородний, Старков, Кошелев, Олсон, Дарьин, Шестаков, Муранов, Гутик, Тимашов, Гераськин.

ЦСКА

В первой игре сезона ЦСКА заработал 2 очка, забросил шесть шайб при двух пропущенных и оказался в числе представителей верхней части таблицы Западной конференции. Последние матчи: Возвращение в ЦСКА Игоря Никитина сопровождалось матчем в рамках столичного дерби, в котором московские армейцы разбили «Динамо» (6:2). В битве с принципиальным соперником ЦСКА показал хорошую реализацию и способность диктовать темп игры, не забывая вместе с тем о высокой самоотдаче в зоне защиты.

В матче под знаком соперничества с «Динамо» команда Никитина продемонстрировала все лучшие качества, которые хочет видеть главный тренер на дистанции. Помимо высокой реализации, ЦСКА сходу обозначил уверенность и хорошую сыгранность. Умение варьировать давление, сочетающее плотную оборону и быстрый переход в атаку, может стать ключевым тактическим аспектом игры армейцев. У ЦСКА не сыграют: Владислав Еременко, Данила Моисеев, Максим Сорокин, Данила Станиславский, Егор Фатеев.

«Адмирал»

По итогам первой игры «Адмирал» — с двумя очками и тремя заброшенными шайбами — обосновался на шестой позиции в таблице Восточной конференции. В новом чемпионате команда Леонида Тамбиева дебютировала на «СКА-Арене», где схлестнулась с «Шанхай Дрэгонс» в результативной борьбе, которая завершилась победой «моряков» в серии буллитов (4:3 Б). За три полноценных периода в составе «Адмирала» отличились ключевые лидеры в лице Либора Шулака, Даниилы Гутика и Игоря Гераськина. Вратарь дальневосточников Адама Хуска тем временем отразил 22 бросковые попытки «драконов» — 88%.

В начавшийся на прошлой неделе сезон «Адмирал» вошел достаточно энергично, показав высокий класс исполнения, вместе с тем стабильно нагружая оборону соперников бросковыми попытками. В игре против «Шанхая» команда Леонида Тамбиева отказалась от излишнего консерватизма в пользу физической борьбы и настойчивости в нападении, но в то же время допустила ряд результативных ошибок в защите. В составе «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча по ходу регулярного сезона. Команды обменялись домашними победами: в Москве победил ЦСКА со счетом 6:2, во Владивостоке «Адмирал» одержал верх в овертайме 3:2 ОТ.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 21 матч. В 15 играх победил ЦСКА в основное время, в 2 «Адмирал». В овертаймах победа чаще оказывалась за владивостокцами: 2 победы «Адмирала» и 1 у ЦСКА. В серии буллитов команды выявляли победителя 1 раз, победа осталась за ЦСКА.

