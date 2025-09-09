Гришин: Пару ошибок привело к тому, что мы даже не дотянули до овертайма

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4).

«Обидное поражение в основное время, мы заслужили хотя бы овертайм, потому что ребята не опустили руки, ребята бились до конца, сравняли счет. Неудачно вышли на третий период: такое ощущение, что уверенность у них как будто пропала, что они могут обыграть "Трактор". Два периода играли ровно, и такой провал получился в начале третьего периода, но еще раз говорю, они справились с волнением, сравняли счет. Но, к сожалению, пару ошибок привело к тому, что мы даже не дотянули до овертайма.

Какое эмоциональное и психологическое состояние команды? Ребята уставшие, но мотивированные. Они показали характер, веру в себя и командную сплоченность. Такие игры учат контролировать эмоции и нарабатывать психологическую устойчивость, что будет очень важно в дальнейшем сезоне», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 11-е место в таблице Востока без набранных баллов. В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против минского «Динамо» 11-го сентября.