Разин — о поражении «Металлурга»: Черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3 ОТ).

«Глупое поражение. Мы больше удаляемся, чем соперник, причем удаления были глупыми. Такие моменты надо убирать. Много брака в передачах в завершении, в передачах.

Плюс черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов. Мы хорошо оборонялись в меньшинстве, но мне не понравилось количество удалений», — передает слова Разина «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» сыграет против московского «Динамо» 11-го сентября.