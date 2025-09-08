Разин — о поражении «Металлурга»: Черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» Фото: globallookpress.com
«Глупое поражение. Мы больше удаляемся, чем соперник, причем удаления были глупыми. Такие моменты надо убирать. Много брака в передачах в завершении, в передачах.
Плюс черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов. Мы хорошо оборонялись в меньшинстве, но мне не понравилось количество удалений», — передает слова Разина «Матч ТВ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» сыграет против московского «Динамо» 11-го сентября.