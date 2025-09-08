1-й таймИзраиль — ИталияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Ретеги и Джакомо РаспадориИзраиль — Италия. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Адмирал» по буллитам одолел «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

    «Шанхай Дрэгонс» — «Адмирал»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Шанхай Дрэгонс Адмирал
    «Адмирал» в гостях обыграл «Шанхай Дрэгонс» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Либор Шулак — защитник «Адмирала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Либор Шулак — защитник «Адмирала»

    В основное время матча команды забросили по 3 шайбы. У «Шанхай Дрэгонс» отличились Ник Меркли, Макс Эллис и Райан Спунер.

    В составе «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Игорь Гераськин и Даниил Гутик.

    Команды довели дело до буллитов, где сильнее оказался «Адмирал». Победный бросок на счету Игоря Гераськина.

    После этого матча «Адмирал» занимает 6-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. «Шанхай Дрэгонс» — на 2-й позиции Запада (3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие