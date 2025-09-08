«Адмирал» по буллитам одолел «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

в гостях обыграл(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды забросили по 3 шайбы. У «Шанхай Дрэгонс» отличились Ник Меркли, Макс Эллис и Райан Спунер.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Игорь Гераськин и Даниил Гутик.

Команды довели дело до буллитов, где сильнее оказался «Адмирал». Победный бросок на счету Игоря Гераськина.

После этого матча «Адмирал» занимает 6-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. «Шанхай Дрэгонс» — на 2-й позиции Запада (3).