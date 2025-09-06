1-й тайм Ирландия — ВенгрияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер сборной Ирландии Хеймир ХадльгримссонИрландия — Венгрия. Онлайн, прямая трансляция
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:11
    • Хесус Медина перешел из «Спартака» в «Дамак» из Саудовской Аравии
  • 22:03
    • «Краснодар» и «ФК 10» сыграли вничью в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Ларионов — о поражении СКА: Давайте просто забудем этот вечер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Шанхай Дрэгонс СКА
    Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» (4:7).

    Игорь Ларионов — главный тренер СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов — главный тренер СКА

    «Не скажу, что кого-то можно упрекнуть в отдаче. Может, нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Два гола нам забивали, когда группа игроков просто играли клюшкой. Это не отдача, а ответственность, когда надо подставить тело, сыграть жёстко. Мы уже об этом сказали, мы это подтянем.

    Стартовый мандраж существует? Конечно. Неважно, сколько ты в этом бизнесе, первая игра всегда непростая. Но ссылаться на стресс мы не хотим. Давайте просто забудем этот вечер и будем двигаться дальше», — передает слова Ларионова Чемпионат.

  • Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры
  • «Шанхай» выйдет в плей-офф, Дальний Восток обречен на провал?
  • 03/09/2025

    • В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет против «Торпедо» 8-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар и Россия забьют друг другу
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Соболенко — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие