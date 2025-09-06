Ларионов — о поражении СКА: Давайте просто забудем этот вечер

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:7).

«Не скажу, что кого-то можно упрекнуть в отдаче. Может, нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Два гола нам забивали, когда группа игроков просто играли клюшкой. Это не отдача, а ответственность, когда надо подставить тело, сыграть жёстко. Мы уже об этом сказали, мы это подтянем.

Стартовый мандраж существует? Конечно. Неважно, сколько ты в этом бизнесе, первая игра всегда непростая. Но ссылаться на стресс мы не хотим. Давайте просто забудем этот вечер и будем двигаться дальше», — передает слова Ларионова Чемпионат.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет против «Торпедо» 8-го сентября.