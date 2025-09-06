ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дэниэл ЛевиПять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви
  21:09
    «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  20:57
    Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  20:52
    Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  15:15
    Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  20:19
    Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
    «Шанхайские Драконы» забили семь шайб в ворота СКА в матче КХЛ

    «Шанхайские Драконы» — СКА: счет матча 7:4, обзор шайб

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Шанхай Дрэгонс СКА
    В матче чемпионата КХЛ «Шанхайские Драконы» встречались с петербургским СКА. Игра завершилась победой китайской команды со счетом 7:4.

    Паркер Фу
    Паркер Фу

    За «Шанхайских Драконов» отличились Паркер Фу, Никита Попугаев (два гола), Гейдж Куинни (две шайбы), Борна Рендулич и Макс Эллис. В составе СКА голы забили Валентин Зыков, Михаил Воробьёв, Николай Голдобин и Рокко Гримальди.

    Чемпионат КХЛ
    «Шанхай Дрэгонс» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 7:4 (2:2, 4:1, 1:1)
    Голы: Зыков — 1 (бол., Воробьев, Мерфи), 4:12 — 0:1. П. Фу — 1 (Брынцев, Саттер), 5:44 — 1:1. Воробьев — 1 (Зыков, Филлипс), 7:19 — 1:2. Попугаев — 1 (Кленденинг, Куинни), 14:49 — 2:2. Голдобин — 1 (бол., Локтионов, Гримальди), 23:15 — 2:3. Куинни — 1 (Рендулич, Чехович), 26:52 — 3:3. Попугаев — 2 (бол., Кленденинг, Чехович), 34:35 — 4:3. Рендулич — 1 (Бишофф, Куинни), 35:00 — 5:3. Эллис — 1 (Кленденинг), 35:58 — 6:3. Гримальди — 1 (Голдобин, Ларионов), 46:19 — 6:4. Куинни — 2 (п. в.), 59:05 — 7:4Вратари: Рибар — Иванов (Плешков, 35:58, 58:40 — 59:05)Штраф: 10 — 4Броски: 26 (14+7+5) — 36 (9+14+13)

    Китайская команда под руководством нового главного тренера Жерара Галлана смогла начать новый чемпионат с уверенной победы. В этом сезоне «Шанхайские Драконы» проводят домашние матчи в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

