Тренер «Торпедо» Исаков: Мы стараемся придерживаться определенного рисунка в игре в атаке

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:3).

«Хочется поздравить команду с тем, что в стартовом матче выиграли. Однозначно после счета 2:3 это было сложно. Но после гола Алексея Кручинина было легче вернуться.

Почему поменяли преимущество в 2 шайбы? Первая и вторая пропущенные шайбы — это мелкие ошибки, которыми соперник воспользовался, и игра началась с нуля. Что не понравилось — так это то, что мы пропускаем с атак с ходу.

Передача за спину от Виноградова? Егор любит такое, иногда с этим перебарщивает, но в этом матче получилось», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет против СКА 8-го сентября.