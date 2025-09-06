«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

одержало победу над(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У нижегородской команды голы записали на свой счет Владислав Фирстов, Василий Атанасов, Алексей Кручинин и Никита Шавин.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Ильдан Газимов, Максим Кузнецов и Данил Алалыкин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) Голы: Фирстов — 1, 15:22 — 1:0. Атанасов — 1 (Кручинин, Гончарук), 26:25 — 2:0. Газимов — 1, 34:31 — 2:1. М. Кузнецов — 1 (Хмелевский, Стюарт), 35:08 — 2:2. Алалыкин — 1 (Зоркин, М. Кузнецов), 47:27 — 2:3. Кручинин — 1 (Атанасов, Гончарук), 48:57 — 3:3. Шавин — 1 (Виноградов), 51:33 — 4:3Вратари: Кульбаков — Самонов (58:31 — 58:57, 59:00)Броски: 26 (10+8+8) — 28 (9+11+8)Штраф: 10 — 8

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет против СКА 8-го сентября, а «Салават Юлаев» встретится в тот же день с «Металлургом».