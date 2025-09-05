Гримальди: Хочу учиться у такого же человека как Ларионов

Нападающийназвал причину, по которой принял решение переехать в Россию.

«Честно говоря, это стало одной из главных причин, по которой я вообще начал рассматривать этот вариант. Просто потому что я знаю, какой у него хоккейный интеллект, понимаю, в каком стиле он играл, и мне это было интересно. Кажется, я впервые поговорил с клубом в пятницу, а на следующий день уже разговаривал с ним. Все, что он рассказывал о том, как хочет, чтобы мы играли, показалось мне очень любопытным. Я никогда бы не подумал, что поеду сюда, особенно сейчас, когда моя жена беременна. Но то, как о хоккее говорили руководители СКА и Игорь, заставило меня хотя бы открыть себя для этой возможности. Так что да, думаю, именно Игорь стал большой причиной, возможно, даже главной причиной, по которой я приехал. Я хочу учиться у такого человека», — приводит слова Гримальди «ВсеПроСпорт».

Первый матч сезона «армейцы» проведут против «Шанхай Дрэгонс» 6 сентября.