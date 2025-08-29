Никитин: Спронг должен понимать, какой хоккей в ЦСКА

Главный тренервысказался о процессе адаптациив столичной команде.

«Полностью ли адаптировался Спронг? Конечно, еще нет. Команда должна понять, как играет Даниэль. Сам Спронг должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и России в целом. Достаточно мастеров, которые долго адаптировались или вообще не могли адаптироваться. Поэтому наша задача, чтобы ему и команде с ним было комфортно. Это ежедневная кропотливая работа. Сергей Викторович Федоров занимается этой проблемой, часто рассказывая нюансы. КХЛ — серьёзная лига, в которой и ему будет непросто. Однозначно то, что он мастер», — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

Спронг перешел в ЦСКА в текущее межсезонье и подписал однолетний контракт с «армейцами», став первым игроком из Нидерландов в КХЛ.