Гру прокомментировал победу «Трактора» в матче против «Амура»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче финала Кубка губернатора Челябинской области против(5:2).

«Рад, что в последнем матче домашнего турнира мы сыграли лучше, чем в первом. Мы становились лучше с каждой следующей игрой. Несмотря на то, что победа в Кубке не самое важное, всё равно очень здорово выигрывать на домашнем льду при наших болельщиках.

Надеюсь, что Григорий Дронов сможет выйти на лёд в следующем матче. Небольшие повреждения других наших игроков сейчас кажутся несерьёзными, и они тоже смогут сыграть. Самое время начать готовиться к первому матчу регулярного чемпионата», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

В 1-м матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет против «Локомотива» 5-го сентября.