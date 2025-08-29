1-й таймГамбург ― Санкт-ПаулиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниэл Хойер Фернандеш«Гамбург» ― «Санкт-Паули». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:20
    • Хави Симонс перешел в «Тоттенхэм»
  • 14:11
    • Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские сборы
  • 10:54
    • Жозе Моуринью уволен из «Фенербахче»
  • 20:55
    • «Кристал Пэлас» объявил о подписании контракта с Пино
  • 20:40
    • «Трактор» обыграл «Амур» в матче Кубка губернатора Челябинской области
    Все новости спорта

    Гру прокомментировал победу «Трактора» в матче против «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Амур
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе своей команды в матче финала Кубка губернатора Челябинской области против «Амура» (5:2).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Рад, что в последнем матче домашнего турнира мы сыграли лучше, чем в первом. Мы становились лучше с каждой следующей игрой. Несмотря на то, что победа в Кубке не самое важное, всё равно очень здорово выигрывать на домашнем льду при наших болельщиках.

    Надеюсь, что Григорий Дронов сможет выйти на лёд в следующем матче. Небольшие повреждения других наших игроков сейчас кажутся несерьёзными, и они тоже смогут сыграть. Самое время начать готовиться к первому матчу регулярного чемпионата», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

  • Каким КХЛ запомнит лето-2025: главные события межсезонья
  • Отставки, переходы, снятие с турнира
  • Сегодня

    • В 1-м матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет против «Локомотива» 5-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» добыть первую победу в сезоне?
  • «Лечче» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Хетафе» снова победит?!
  • «Валенсия» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Красно-белые» будут доминировать в матче против «Сочи»
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Валенсия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бёрнли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тулуза — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие