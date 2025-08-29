2-й таймКремонезе — СассуолоОнлайн
    «Кремонезе» — «Сассуоло». Онлайн, прямая трансляция
    «Трактор» обыграл «Амур» в матче Кубка губернатора Челябинской области

    «Трактор» — «Амур»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Амур
    «Трактор» одержал победу над «Амуром» (5:2) в финальном матче Кубка губернатора Челябинской области.

    Сергей Телегин — защитник «Трактора»
    Сергей Телегин — защитник «Трактора»

    В составе хозяев отличились Джордан Гросс, Андрей Никонов, Андрей Светлаков, Сергей Телегин и Пьеррик Дюбе.

    У «Амура» голы записали на свой счет Олег Ли и Илья Талалуев.

    Кубка губернатора Челябинской области
    «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
    Голы: Гросс — 3 (Глотов, Светлаков), 9:05 — 1:0. Никонов — 1 (Горбунов, Рыков), 31:47 — 2:0. Светлаков — 3 (бол., Дер-Аргучинцев, Ливо), 46:43 — 3:0. К. Ли — 2 (Коротких, Слепец), 51:48 — 3:1. Телегин — 1 (бол., Коршков, Ливо), 54:05 — 4:1. Дюбе — 1 (бол., Кадейкин, Дэй), 54:31 — 5:1. Талалуев — 1 (К. Ли, Воронков), 59:38 — 5:2Вратари: Мыльников — Дорожко (Шаймарданов, 54:31)Броски: 27 (6+10+11) — 41 (9+16+16)Штраф: 10 — 37

    «Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области. «Амур» расположился на 2-й позиции.

