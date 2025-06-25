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    Дамир Жафяров заключил однолетний контракт с «Нефтехимиком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Трансферы
    «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с нападающим Дамиром Жафяровым.

    Дамир Жафяров
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    Дамир Жафяров

    31-летний форвард присоединился к нижнекамскому клубу после сезона в «Барысе», где в 27 матчах набрал 5 очков (один гол и четыре передачи).

    За последние три года Жафяров сменил четыре команды КХЛ, выступая за «Торпедо», СКА, «Ак Барс», «Авангард» и «Барыс». В общей сложности в КХЛ он провёл 669 матчей, в которых набрал 337 очков (134 гола, 203 передачи).

    В прошлом сезоне «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции КХЛ и до последнего боролся за попадание в плей-офф.

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