Дамир Жафяров заключил однолетний контракт с «Нефтехимиком»

подписал однолетний контракт с нападающим

31-летний форвард присоединился к нижнекамскому клубу после сезона в «Барысе», где в 27 матчах набрал 5 очков (один гол и четыре передачи).

За последние три года Жафяров сменил четыре команды КХЛ, выступая за «Торпедо», СКА, «Ак Барс», «Авангард» и «Барыс». В общей сложности в КХЛ он провёл 669 матчей, в которых набрал 337 очков (134 гола, 203 передачи).

В прошлом сезоне «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции КХЛ и до последнего боролся за попадание в плей-офф.