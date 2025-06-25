Бучельников: Когда узнал об интересе ЦСКА? Честно говоря, прямо в день обмена

Нападающийрассказал о своем переходе в столичный клуб.

«Когда узнал об интересе ЦСКА? Честно говоря, прямо в день обмена. До того никаких разговоров не шло. В СМИ публиковали разные новости. Но об иных вариантах лучше спросить у моего агента. Ничего не могу сказать. Возможно, оказался бы где‑то еще. Но рад, что попал именно в ЦСКА. Это большая команда с богатой историей. Уверен, все будет отлично», — цитирует слова Бучельникова RT.

В сезоне‑2024/25 хоккеист выступал за подмосковный «Витязь», где стал лучшим бомбардиром команды с 54 очками (15+39) в 65 матчах.

В межсезонье «Витязь» обменял форварда в ЦСКА на денежную компенсацию.