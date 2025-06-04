Гришин: Я ставлю хоккей, направленный на атаку

Главный тренервысказался о том, какой хоккей будет ставить команде в следующем сезоне КХЛ.

«Как изменится "Нефтехимик" при мне? Команда реально неплохая. Играет весело, с хорошей физической подготовкой. Там и тренер по физике остается. Думаю, мы сработаемся и с ним, и с тренером по голкиперам. Вместе попытаемся сделать шаг вперед, чтобы стабильно каждый год выходить в плей‑офф.

Немного поменяется состав. Я ставлю хоккей, направленный на атаку. Мне важна зрелищность. Подбираем игроков под эту модель. И остается костяк — там ребята квалифицированные, играющие. Первые пару месяцев будем ставить игру. Мы очень много играем. И не сразу схватывается направление, которое мы хотим видеть. А потом все потихоньку понимают, что от них хотят на тренировках, как это переносится на матчи. И приходит результат. Так что поначалу нужно проявить терпение», — сказал Гришин «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 4-го июня пресс-служба «Нефтехимика» объявила о назначении Игоря Гришина на пост главного тренера команды.