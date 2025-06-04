«Нефтехимик» назначил Гришина главным тренером

Хоккейный клубиз Нижнекамска сообщил о назначениина пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гришин ранее возглавлял московский «Спартак», а также работал с рядом команд в ВХЛ. В его активе — победа в Кубке Петрова в 2023 году и звание лучшего тренера ВХЛ того же сезона. Специалист известен умением работать с молодыми хоккеистами и эффективно выстраивать команду при ограниченных финансовых возможностях.

Предыдущий наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев руководил командой с сезона-2021/22. Его контракт был расторгнут по обоюдному согласию после завершения регулярного чемпионата-2024/25, в котором команда не смогла пробиться в плей-офф.