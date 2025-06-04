ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джермалл Чарло (слева)Чарло вернулся с разгромной победой над Ламманой. «Канело» и Плант следующие
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» назначил Гришина главным тренером

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска сообщил о назначении Игоря Гришина на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Игорь Гришин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Гришин

    Гришин ранее возглавлял московский «Спартак», а также работал с рядом команд в ВХЛ. В его активе — победа в Кубке Петрова в 2023 году и звание лучшего тренера ВХЛ того же сезона. Специалист известен умением работать с молодыми хоккеистами и эффективно выстраивать команду при ограниченных финансовых возможностях.

    Предыдущий наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев руководил командой с сезона-2021/22. Его контракт был расторгнут по обоюдному согласию после завершения регулярного чемпионата-2024/25, в котором команда не смогла пробиться в плей-офф.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы создадут немцам проблемы?!
  • Германия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Сможет ли Мирра обыграть главную сенсацию турнира?
  • Андреева — Буассон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Молодые французы начнут без прелюдий
  • Франция U21 — Узбекистан U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Казахстан (U21) — Андорра (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камбоджа — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гонконг — Непал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие