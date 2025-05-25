В 21:20 25.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав финале ЧМ-2025 по хоккею.

Последний матч команд между собой: США — Швейцария 0:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «США». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Швейцария:

Ничья:

США:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швейцария — США.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.