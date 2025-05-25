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    Швейцария вновь разберется с США

    Швейцария — США. Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, финал чемпионата мира, 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — США
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    В рамках финала чемпионата мира Швейцария сыграет с США. Матч пройдет на «Авичи-Арене» 25 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швейцария — США, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. Финал 25 Мая 2025 года

    Швейцария

  • Берн
    •  Швейцария 20:20 США

    США

  • Вашингтон
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    Швейцария

    Путь к плей-офф: По итогам группового этапа Швейцария закрепилась на 1-й позиции с 19 очками в активе. На 2 турнирных балла команда обошла в зачете США и Чехию.

    Последние матчи: На общей стадии чемпионата мира Швейцария оказалась одной из самых последовательных команд в плане результатов. После осечки в первой игре ей удалось одержать шесть крупных побед кряду.

    На фоне убедительных матчей в рамках группы коллектив Патрика Фишера проводит не менее содержательный плей-офф. В четвертьфинале Швейцария разбила сборную Австрии — 6:0, а вскоре разобралась с Данией — 7:0.

    Не сыграют: Финальную встречу пропустит Нико Хишер.

    Состояние команды: Швейцария на протяжении последних лет демонстрирует колоссальный прогресс, и нынешний мировой форум лишь доказывает становление первоклассной команды.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    В отношении тактической целостности Швейцария показала себя во всей красе, пожалуй, как никто другой на этом турнире среди представителей сборных из числа претендентов на золотые медали.

    Игра коллектива Патрика Фишера строится на контроле и хорошей взаимосвязи между линиями: Швейцария уверенно действует в наступательных фазах и вместе с тем прекрасно справляется с задами оборонительного плана.

    США

    Путь к плей-офф: В 7 матчах группового этапа сборная США набрала 17 очков, с которыми разместилась на 2-м месте в таблице, опередив за счет очной победы Чехию, но вместе с тем отстав на 2 пункта от 1-й Швейцарии.

    Последние матчи: В предыдущем цикле чемпионата мира американцы одержали шесть побед, включая яркие встречи с Норвегией — 6:5 ОТ, Германией — 6:3 и Чехией в последнем туре — 5:2.

    Плей-офф кампанию команда Райана Варсофски проводит более уверенно с точки зрения промежуточных итогов. В четвертьфинале «звездно-полосатые» разгромили Финляндию — 5:2, в полуфинале вытеснили из битвы за золото сборную Швеции — 6:2.

    Не сыграют: В составе США кадровых потерь нет.

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    • Состояние команды: После нескольких неоднозначных результатов в рамках группового этапа США сумели прибавить по ходу следующих матчей и зарекомендовали себя в качестве первых претендентов на золото.

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    В отдельных встречах общей стадии команда выглядела маловыразительно в нападении и крайне неудачно действовала на своей половине. Однако серия недавних побед закрыла многие вопросы касательно пригодности идей штаба Райана Варсофски.

    Атакующая сила США строится на высокой эффективности первых сочетаний, которые способны сделать разницу за счет индивидуального класса. Накануне этого было достаточно, чтобы поочередно разобраться со сборными высшего эшелона.

    Статистика для ставок

    • В 8 предыдущих матчах сборная Швейцарии победила с разницей в 3 шайбы и более

    • В 6 последних матчах США забивали от 5 голов

    • В 2-х последних очных встречах в рамках чемпионата мира команды обменялись победами со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 3.10, ничья — в 5.16, а победа США — в 1.96.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

    Прогноз: Сборная Швейцарии сыграет в финале второй раз за два года. Демонстрируя завидные темпы роста, команда Патрика Фишера имеет все необходимые качества, чтобы забрать золото.

    Ставка: Швейцария победит в матче за 2.20.

    Прогноз: Едва ли в борьбе за чемпионство повторится сценарий матча группового этапа, в котором реализация США осталась на нуле. С высоким атакующим потенциалом, обе команды будут готовы к насыщенному противостоянию — с большим объемом остроты и результативных действий.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Швейцария — США?

    Матч Швейцария — США состоится 25 мая 2025 года в 21:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Швейцария — США?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Швейцария победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Швейцария — США?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Швейцария победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария — США?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Швейцария — США?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 3.10, ничья — в 5.16, а победа США — в 1.96.

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    Швейцария — США: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 25.05.202521:20. Швейцария вновь разберется с США
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