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    Ротенберг прокомментировал слухи о недопуске сборной России на ОИ-2026

    Хоккей Милан-2026 Милан-2026 Сборная России
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мыслями по поводу слухов о недопуске сборной России к участию в хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Вы же знаете, как работают современные пиар‑технологии. На заборе что‑то напишут, и этому верят. Наша задача — действовать по факту. И не вестись на слухи, спекуляции, провокации.

    К сожалению, наши журналисты очень часто верят в истории, которые выдумали в недружественных странах. А они ведь специально это запускают против России. А наша пресса начинает распылять это по всем пабликам и СМИ. Поэтому я призываю наших журналистов не схватывать эти новости и не распространять их на Россию. Всегда надо проверять источник информации», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

    Ранее появилась информация о недопуске сборной России на ОИ-2026, но ФХР позже опровергла данную новость.

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