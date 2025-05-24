Ротенберг прокомментировал слухи о недопуске сборной России на ОИ-2026

Главный тренерподелился мыслями по поводу слухов о недопуске сборнойк участию в хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года.

«Вы же знаете, как работают современные пиар‑технологии. На заборе что‑то напишут, и этому верят. Наша задача — действовать по факту. И не вестись на слухи, спекуляции, провокации.

К сожалению, наши журналисты очень часто верят в истории, которые выдумали в недружественных странах. А они ведь специально это запускают против России. А наша пресса начинает распылять это по всем пабликам и СМИ. Поэтому я призываю наших журналистов не схватывать эти новости и не распространять их на Россию. Всегда надо проверять источник информации», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о недопуске сборной России на ОИ-2026, но ФХР позже опровергла данную новость.