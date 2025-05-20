В 21:20 20.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Последний матч команд между собой: Дания — Германия 4:6. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Германия — Дания с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Германия:

Ничья:

Дания:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — Дания.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.