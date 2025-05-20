Германия — Дания. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 20 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Германия сыграет с Данией. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 20 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Германия — Дания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: Оставшись с 9 очками по итогам 6 матчей, сборная Германии сместилась на 5-ю строчку в таблице группы B, пропустив вперед Данию ввиду худших дополнительных показателей.

Последние матчи: Общую стадию чемпионата мира Германия начала с череды побед над аутсайдерами. Очки немцы смогли завоевать в играх с Венгрией — 6:1, Казахстаном — 4:1 и Норвегией — 5:2.

Проседать в результатах коллектив Харольда Крайса начал во встречах с сильнейшими участниками группы. В частности, Германии не удалось справиться ни со Швейцарией — 1:5, ни с США — 3:6, ни с Чехией — 3:6.

Не сыграют: Эту игру пропустит Лукас Райхел.

Состояние команды: Германия начала этот турнир уверенно и весьма организовано, продемонстрировав превосходство в классе над соперниками более низкого старта.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Набрав максимальное количество очков в играх с аутсайдерами, команда Харольда Крайса сделала заявку на место в первой четверке. Вместе с тем более сложная дистанция оголила ряд проблем.

При давлении со стороны грамотных соперников Германия теряет надежность собственной системной конструкции, допуская ошибки оборонительного содержания и теряя вариативность впереди.

Дания

Турнирное положение: Хозяева текущего группового этапа за тур до конца поднялись на 4-е место в таблице. С 9 баллами после 6 матчей, датчане опережают немцев по второстепенной статистике.

Последние матчи: Дебют в рамках домашнего чемпионата мира обернулся для Дании катастрофой. В трех матчах команда крупно проиграла США — 0:5, Швейцарии — 2:5 и Чехии — 2:7.

Переломить ход борьбы коллективу Микаэля Кринц-Гата удалось во встречах более скромного значения. Сперва Дания разгромила Казахстан — 5:1, после чего уверенно разобралась с Венгрией — 8:2 и Норвегией — 6:3.

Не сыграют: В составе сборной Дании кадровых потерь нет.

Состояние команды: Домашний групповой этап Дания начала с ощутимыми трудностями, но впоследствии получила необходимый импульс, позволивший в моменте обозначить борьбу за плей-офф.

Еще перед началом турнира потенциальное попадание в топ-4 по итогам общего цикла считалось главным критерием успеха для датчан, в то время как с точки зрения борьбы за что-то большее команду вряд ли стоит рассматривать.

С весьма скромными игровыми возможностями Дания сумела раскрыть атакующий потенциал на фоне более приземленных соперников, показав умение играть первым номером и действовать слаженно по всему периметру площадки.

Статистика для ставок

Германия потерпела 3 поражения кряду

В 3-х последних матчах Германия пропускала не менее 5 голов

В 5 последних матчах сборной Дании был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.40, а победа Дании — в 3.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Для сборной Дании эта встреча без преувеличения сравнима с финалом, поскольку в ней будет решаться дальнейшая судьба команды на этом турнире. За счет характера и высокой самоотверженности хозяева попытаются оказать должное сопротивление.

Ставка: Дания победит с форой +1 за 1.83.

Прогноз: В равных условиях борьбы обе команды способны в полной мере реализовать атакующий потенциал, поэтому от предстоящей игры вполне логично ожидать высокую голевую событийность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.