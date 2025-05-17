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    Рыков: Мы немного пали духом, но в раздевалке поговорили и отошли от этого

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Нападающий «Трактора» Александр Рыков прокомментировал поражение своей команды в 3-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:5).

    Александр Рыков — нападающий «Трактора»
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    Александр Рыков — нападающий «Трактора»

    «Что не получилось в матче? Игра была равной. Где‑то нам не хватило хладнокровия. Что ощутил, когда забили гол? Эмоции положительные. Обидно, что проиграли.

    Почему "Трактор" сегодня так много шел в силовую борьбу? Такой установки не было. Это плей‑офф. Мы сами понимаем, что надо биться.

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    • Пропустили в раздевалку и из раздевалки, когда забивали Каюмов и Фрэз? Конечно, это немного обидно — так пропускать. Мы немного пали духом. Но в раздевалке поговорили и отошли от этого.

    Почему все голы забивают из‑под ворот? Так всегда говорят на ворота идти. Там шайба где‑нибудь отскочит. И может быть гол. Так что на ворота идти нужно», — передает слова Рыкова «Матч ТВ».

    После этого матча «Трактор» проигрывает в серии с «Локомотивом» со счетом 1:2. Четвертая игра между этими командами состоится 19-го мая в Челябинске.

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