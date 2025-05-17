«Локомотив» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» одержал важную гостевую победу над «Трактором» со счётом 5:2 и вышел вперёд в серии — 2:1.

Старт встречи остался за хозяевами: на 8-й минуте «Трактор» открыл счёт после броска Дронова от синей линии и подставления Кравцова — 1:0. Однако уже к концу периода «Локомотив» восстановил равновесие: Радулов разогнал атаку, Каюмов получил передачу и с близкой дистанции поразил ворота Фукале — 1:1.

Во втором периоде «Локомотив» прибавил и реализовал свои моменты. Быстрая атака гостей завершилась точной передачей Панику на Фроуза, который замкнул дальнюю штангу — 1:2.

В заключительной двадцатиминутке «Трактор» усилил давление и сократил отставание: после вбрасывания Рыков оказался первым на пятаке и протолкнул шайбу за спину Исаева — 2:3.

Хозяева пошли ва-банк, заменили вратаря на шестого полевого, но пропустили четвёртую шайбу: Шабанов не реализовал момент, а «Локомотив» поймал соперника на ошибке сделал счет 2:4.

В самом конце матча Алексей Береглазов установил окончательный счет на табло — 2:5.

Кубок Гагарина. Финал «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Кравцов — 6 (Дронов, Коростелев), 16:10 — 1:0. Каюмов — 4 (бол., Радулов, Шалунов), 18:49 — 1:1. Фрэз — 3 (Паник, Кирьянов), 21:37 — 1:2. Кирьянов — 3 (Симашев, Фрэз), 34:49 — 1:3. Рыков — 1, 43:08 — 2:3. Каюмов — 5 (п.в., Иванов, Сергеев), 58:23 — 2:4. Береглазов — 2 (п.в.), 59:33 — 2:5.Штрафы: 8 — 8Броски: 25 (5+9+11) — 26 (10+9+7)Счет в серии: 1-2

«Локомотив» одерживает вторую победу в серии и выходит вперёд — 2:1. Следующий матч вновь пройдёт в Челябинске, где «Трактор» постарается сравнять счёт в финале. Вратари: Фукале (57:59 — 58:23, 59:09 — 59:33) — Исаев