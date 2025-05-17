«Локомотив» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Старт встречи остался за хозяевами: на 8-й минуте «Трактор» открыл счёт после броска Дронова от синей линии и подставления Кравцова — 1:0. Однако уже к концу периода «Локомотив» восстановил равновесие: Радулов разогнал атаку, Каюмов получил передачу и с близкой дистанции поразил ворота Фукале — 1:1.
Во втором периоде «Локомотив» прибавил и реализовал свои моменты. Быстрая атака гостей завершилась точной передачей Панику на Фроуза, который замкнул дальнюю штангу — 1:2.
В заключительной двадцатиминутке «Трактор» усилил давление и сократил отставание: после вбрасывания Рыков оказался первым на пятаке и протолкнул шайбу за спину Исаева — 2:3.
Хозяева пошли ва-банк, заменили вратаря на шестого полевого, но пропустили четвёртую шайбу: Шабанов не реализовал момент, а «Локомотив» поймал соперника на ошибке сделал счет 2:4.
В самом конце матча Алексей Береглазов установил окончательный счет на табло — 2:5.
«Локомотив» одерживает вторую победу в серии и выходит вперёд — 2:1. Следующий матч вновь пройдёт в Челябинске, где «Трактор» постарается сравнять счёт в финале. Вратари: Фукале (57:59 — 58:23, 59:09 — 59:33) — Исаев