Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Швейцария — Норвегия 5:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Швейцария — Норвегия с предлагаемым коэффициентом для ставки
1.76.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:0.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:0.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Швейцария:
- Ничья:
- Норвегия:
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