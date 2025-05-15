ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ШикуновАлександр Шикунов: Спад «Спартака» — из-за провальных трансферов и зимних сборов
    Все новости спорта

    Гомоляко стал новым спортивным директором «Лады»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Металлург Мг
    Новым спортивным директором клуба КХЛ тольяттинской «Лады» стал Сергей Гомоляко, сообщает официальный сайт клуба.

    Сергей Гомоляко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Гомоляко

    Гомоляко был очень известным хоккеистом, два раза выигрывал чемпионат России в составе магнитогорского «Металлурга», также у него два серебра и три бронзы. В составе молодежной сборной России он стал чемпионом мира.

    За свою карьеру игрока Гомоляко выступал в «Тракторе», «Металлурге», «Мечеле», «Салавате Юлаеве» и «Северстале», также в его активе 43 матча за «Ладу».

    После окончания карьеры Гомоляко стал директором ХК «Сочи» (2019), а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 года являлся спортивным директором магнитогорского «Металлурга», став по итогам сезона-2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь не справится с натиском «Трактора»
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Сине-гранатовые» сделают важнейший шаг на пути к чемпионству
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Ростов» создать проблемы «красно-белым»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карабелли — Цзэн
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие