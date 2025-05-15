Гомоляко стал новым спортивным директором «Лады»

Новым спортивным директором клуба КХЛ тольяттинской «Лады» стал сообщает официальный сайт клуба.

Гомоляко был очень известным хоккеистом, два раза выигрывал чемпионат России в составе магнитогорского «Металлурга», также у него два серебра и три бронзы. В составе молодежной сборной России он стал чемпионом мира.

За свою карьеру игрока Гомоляко выступал в «Тракторе», «Металлурге», «Мечеле», «Салавате Юлаеве» и «Северстале», также в его активе 43 матча за «Ладу».

После окончания карьеры Гомоляко стал директором ХК «Сочи» (2019), а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 года являлся спортивным директором магнитогорского «Металлурга», став по итогам сезона-2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.