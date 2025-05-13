Гру: Наши два гола — это как два выстрела из револьвера

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(2:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Доверие к Логану Дэю несмотря на пятиминутное удаление? Ваше мнение — мне вообще не стоило использовать Дэя после удаления? Он негрязный, незлобный игрок. Его удаление — это несчастный случай. На мой взгляд, Логан провел хороший матч. Но на льду было много эмоций, борьбы. Дэй не отрывал ноги, и соперник слишком низко опустил голову. Это мое мнение. Я уверен, что ни в нашей команде, ни у соперника никто не хочет никому навредить.

Является ли второй период ключевым моментом матча? Я не согласен. Ключевой момент — наши два гола за 13 секунд в третьем периоде. До этого было много моментов у обеих команд. Особенно мог забить Максим Шабанов. Но наши два гола — это как два выстрела из револьвера: бэнг‑бэнг!

Сыграла ли идеально команда? Мы обращаем внимание ребят на все моменты. Но после матча я иду спать. А уже с утра пересматриваю матч. Только потом даю оценки. Могу даже сказать игрокам в раздевалке, что они хорошо сработали. Но после видеопросмотра могу их потом покритиковать. Тем не менее сейчас идет финал, и мы хорошо сработали», — приводит слова Гру «Матч ТВ».

Следующий матч пройдет 15 мая в Ярославле. Счет в матче — 1:0 в пользу «Трактора».