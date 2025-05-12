В 21:20 12.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Последний матч команд между собой: Чехия — Дания 7:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Чехия:

Ничья:

Дания:

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