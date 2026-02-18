Цифры турнира рисуют картину противостояния молота и наковальни, которая уже треснула. Канада забивает почти по 7 шайб за матч и пропускает по 1. Чехи забивают по 4, но и пропускают по 3,6. У канадцев лучший бомбардир турнира (Макдэвид), лучший снайпер (Селебрини) и ротация, которой нет равных. У чехов — возрастной состав, проблемы с реализацией и вратарская линия, которая пока не внушает доверия. Главный вопрос матча: сможет ли Чехия навязать Канаде хоть какую-то борьбу или «кленовые листья» снова проведут показательное выступление в стиле «хоккей — простая игра: 60 минут давления и 5 голов»? История подсказывает, что второй вариант вероятнее. Но плей-офф потому и называют плей-офф, что иногда учебники теории вероятности летят в мусорку

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18:25 Основные вратари: Джордан Биннингтон и Лукаш Достал.

18:20 Матч пройдёт на «Арене Санта-Джулия» (Милан, Италия), вместимостью 16 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Канада: Джордан Биннингтон, Логан Томпсон, Колтон Парэйко, Кейл Макар, Девон Тэйвз, Дрю Даути, Томас Харли, Трэвис Санхайм, Ши Теодор, Том Уилсон, Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини, Ник Судзуки, Натан Маккиннон, Брэндон Хагель, Марк Стоун, Сидни Кросби, Митчелл Марнер, Сэм Райнхарт, Бо Хорват, Брэд Маршан, Сет Джарвис.

Чехия: Лукаш Достал, Даниэль Владарж, Ян Рутта, Филип Гронек, Радим Шимек, Радко Гудас, Михал Кемпны, Давид Шпачек, Томаш Кундратек, Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Роман Червенка, Мартин Нечас, Давид Кемпф, Филип Хлапик, Ондржей Каше, Томаш Гертл, Ондржей Палат, Матей Странски, Давид Томашек, Якуб Флек, Доминик Кубалик.

Канада

Групповой этап канадцы прошли с хирургической точностью: Чехия (5:0), Швейцария (5:1), Франция (10:2). Три матча, три победы, общий счет 20:3. Лучшая атака, лучшая оборона, первое место в группе А и лишняя неделя отдыха, пока остальные мучились в стыках. Канадцы не просто выигрывают — они проводят мастер-классы. Макдэвид уже набрал 9 очков (2+7) и возглавляет гонку бомбардиров, Кросби с Селебрини добавили по 6 очков. Единственная интрига, которая пока остается за кадром: не сказалась ли длительная пауза на игровой тонус? В плей-офф, где каждый матч может стать последним, даже идеальные механизмы иногда дают сбой. Но пока оснований для сомнений канадцы не дали.

Чехия

Групповой этап чехи провели как американские горки: стартовый разгром от Канады (0:5), потом волевая, но нервная победа над Францией (6:3), где умудрились пропустить три шайбы за четыре минуты, и наконец овертайм со Швейцарией (3:4), в котором вели, горели, отыгрывались, но все равно уступили. Третье место в группе и стыковой матч с Данией, который превратился в испытание на прочность. Во втором периоде повели 3:1, но тут же пропустили дважды и ушли в режим удержания. В третьем периоде датчане дважды играли в большинстве, но наказать чехов за нарушение дисциплины не смогли — 3:2, Дания пакует чемоданы, а чехи выдыхают. Мартин Нечас продолжает тащить команду за собой: 4+3 в активе, он главный генератор угроз. Пастрняк (1+3) и Гронек (0+4) добавляют глубины, но общие проблемы никуда не делись. Команда регулярно пропускает, моменты реализует с трудом, а возрастные защитники не всегда успевают за скоростными форвардами.

Личные встречи

Последние пять лет канадцы не оставляют чехам шансов. Четыре официальные встречи — четыре победы «кленовых листьев». На текущей Олимпиаде соперники уже пересекались в первом туре группового этапа: Канада разгромила Чехию 5:0, и тот матч задал тон всему турниру для обеих команд. Если расширить выборку до десяти лет, картина становится чуть менее мрачной для чехов. Две победы у европейской сборной: 3:2 по буллитам на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 и 4:1 на Кубке Первого канала в том же году. Но с тех пор — шесть поражений подряд. Пять в основное время, одно в овертайме. Канадцы выстроили бетонную стену на пути чешской сборной, и пока эта стена не дает трещин.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.19.