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    «Торпедо» не станет предлагать контракт Вячеславу Войнову

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» не планирует продлевать контракт с защитником Вячеславом Войновым.

    Вячеслав Войнов
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    Вячеслав Войнов

    По информации «Спорт-Экспресса», клуб не будет предлагать новое соглашение 35-летнему хоккеисту. Контракт Войнова истекает 31 мая.

    В нынешнем сезоне Войнов провёл за «Торпедо» 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 22 (6+16) очка при показателе полезности «+5».

    В плей-офф защитник сыграл 4 матча, отметившись одной заброшенной шайбой и показателем полезности «-3».

    Войнов перешёл в «Торпедо» из «Ак Барса» перед началом сезона 2024/25. Ранее он выступал за СКА, «Авангард» и московское «Динамо», а также становился обладателем Кубка Гагарина и играл в НХЛ.

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