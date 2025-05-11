«Торпедо» не станет предлагать контракт Вячеславу Войнову

Нижегородскоене планирует продлевать контракт с защитником

По информации «Спорт-Экспресса», клуб не будет предлагать новое соглашение 35-летнему хоккеисту. Контракт Войнова истекает 31 мая.

В нынешнем сезоне Войнов провёл за «Торпедо» 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 22 (6+16) очка при показателе полезности «+5».

В плей-офф защитник сыграл 4 матча, отметившись одной заброшенной шайбой и показателем полезности «-3».

Войнов перешёл в «Торпедо» из «Ак Барса» перед началом сезона 2024/25. Ранее он выступал за СКА, «Авангард» и московское «Динамо», а также становился обладателем Кубка Гагарина и играл в НХЛ.