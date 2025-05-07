Заварухин — о поражении в серии с «Ак Барсом»: Ответственность падает на тренера

Главный тренервысказался о причинах поражения своей команды в 1-м раунде плей-офф КХЛ против

«Основное для меня — ответственность за результат, когда его нет, ответственность падает на тренера. Третий матч, где мы вели 2:0 и выиграли только в овертайме, это основное — должны были больше сыграть с шайбой в зоне соперника, довести до победы в основное время. После домашней победы в пятом матче были мысли поменять пару игроков, поставить более свежих хоккеистов — а так на старте шестого матча в Казани случился "чёрт побери", всё в наши ворота залетало. Возможно, те парни, которые были посвежее, сыграли бы понадёжнее.

У нас были травмы защитников — Осипов, Блэкер не могли играть. В седьмой игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии. Неприятный момент — удаление, которое повлияло на исход матча, но у нас был шанс забить в большинстве в овертайме», — сказал Заварухин Чемпионату.

Напомним, что «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счетом в серии 3:4.