ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сидни КросбиШвеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    Заварухин — о поражении в серии с «Ак Барсом»: Ответственность падает на тренера

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о причинах поражения своей команды в 1-м раунде плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Основное для меня — ответственность за результат, когда его нет, ответственность падает на тренера. Третий матч, где мы вели 2:0 и выиграли только в овертайме, это основное — должны были больше сыграть с шайбой в зоне соперника, довести до победы в основное время. После домашней победы в пятом матче были мысли поменять пару игроков, поставить более свежих хоккеистов — а так на старте шестого матча в Казани случился "чёрт побери", всё в наши ворота залетало. Возможно, те парни, которые были посвежее, сыграли бы понадёжнее.

    У нас были травмы защитников — Осипов, Блэкер не могли играть. В седьмой игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии. Неприятный момент — удаление, которое повлияло на исход матча, но у нас был шанс забить в большинстве в овертайме», — сказал Заварухин Чемпионату.

  • «Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом»
  • Кубок Гагарина: обзор 7-й игровой недели
  • 06/05/2025

    • Напомним, что «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счетом в серии 3:4.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Атлетик» «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Будет ли новая сенсация от «Будё-Глимта» в Лиге Европы?
  • «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Второй матч на льду «Вашингтона» пройдет спокойно
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нарди — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие