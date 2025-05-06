Кудашов: Серия была упорной, где-то нам чуть-чуть не хватало

Главный тренер московскоговысказался о матче против(3:4).

«Хочу пожелать "Трактору" удачи в финале. Хочу поблагодарить болельщиков в Челябинске, которые здорово поддерживали свою команду. Я видел заполненные улицы в городе.

Хочу поблагодарить игроков, тренеров и персонал нашей команды. И отдельно наших болельщиков за поддержку в течение всего сезона.

Серия была упорной, где-то нам чуть-чуть не хватало. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Таким образом, «Трактор» выиграл серию с результатом 4:1 и теперь сыграет в финале Кубка Гагарина против «Локомотива».