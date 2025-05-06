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    Кудашов: Серия была упорной, где-то нам чуть-чуть не хватало

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против «Трактора»(3:4).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Хочу пожелать "Трактору" удачи в финале. Хочу поблагодарить болельщиков в Челябинске, которые здорово поддерживали свою команду. Я видел заполненные улицы в городе.

    Хочу поблагодарить игроков, тренеров и персонал нашей команды. И отдельно наших болельщиков за поддержку в течение всего сезона.

    Серия была упорной, где-то нам чуть-чуть не хватало. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

    Таким образом, «Трактор» выиграл серию с результатом 4:1 и теперь сыграет в финале Кубка Гагарина против «Локомотива».

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