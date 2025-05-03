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    Крикунов оценил игру «России 25» в матче против Беларуси

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игре «России 25» в матче «тура Сборной» против Беларуси (2:4).

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Смотрел вчерашний матч против сборной Беларуси и могу сказать, что соперник российской команды выглядел свежее, по той причине, что для них это был первый матч, а россияне проводили второй поединок с интервалом меньше суток. Тем не менее скажу, что наша сборная стала действовать более разнообразно, чем раньше. Если раньше костяк сборной был из СКА, то сейчас представлены многие клубы КХЛ — есть звенья из СКА, ЦСКА, "Северстали", два хороших игрока из "Лады". Иногда игрокам не хватает взаимопонимания, тем не менее ничего страшного нет.

    Я всегда говорил, что в России целая россыпь молодых талантов и самое главное — правильно использовать ребят, чтобы они прогрессировали, набирались опыта. Победы придут, и я уверен, что в Тольятти игры с белорусами будут уже другими. Не стоит забывать, что базовым клубом сборной Беларуси является минское "Динамо". Команда давно играет в таком составе, игроки подросли, получили огромный опыт, выступая в КХЛ. Интересно смотреть за этим противостоянием», — сказал Крикунов «Чемпионату».

    В следующей встрече тура Сборной «Россия 25» снова сыграет против Беларуси 5-го мая в 17:00 мск.

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