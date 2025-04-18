«Трактор» выиграл в гостях у минского «Динамо» и увеличил преимущество в серии

уступило на своем льду челябинскомув 4-й игре четвертьфинала Кубка Гагарина со счетом 2:3.

Шайбы в составе хозяев забрасывали Виталий Пинчук и Илья Усов.

За победителей отличились Логан Дэй, Андрей Светлаков и Чарльз Робинсон.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Дэй — 1 (Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 3:11 — 0:1. Пинчук — 5 (бол., Энас, Уэлле), 11:18 — 1:1. Усов — 4 (Пинчук, Уэлле), 25:39 — 2:1. Светлаков — 3 (Глотов, Блажиевский), 41:31 — 2:2. Робинсон — 3 (Глотов, Светлаков), 48:19 — 2:3Вратари: Демченко — ФукалеБроски: 37 (13+13+11) — 24 (7+9+8)Штраф: 2 — 4

Таким образом, счет в серии теперь стал 3-1 в пользу «Трактора». Пятая игра, которая может стать последней в четвертьфинале, пройдет 20 апреля в Челябинске.