ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Трактор» выиграл в гостях у минского «Динамо» и увеличил преимущество в серии

    «Динамо» Мн — «Трактор»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Трактор
    Минское «Динамо» уступило на своем льду челябинскому «Трактору» в 4-й игре четвертьфинала Кубка Гагарина со счетом 2:3.

    Чарльз Робинсон.
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чарльз Робинсон.

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Виталий Пинчук и Илья Усов.

    За победителей отличились Логан Дэй, Андрей Светлаков и Чарльз Робинсон.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Дэй — 1 (Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 3:11 — 0:1. Пинчук — 5 (бол., Энас, Уэлле), 11:18 — 1:1. Усов — 4 (Пинчук, Уэлле), 25:39 — 2:1. Светлаков — 3 (Глотов, Блажиевский), 41:31 — 2:2. Робинсон — 3 (Глотов, Светлаков), 48:19 — 2:3Вратари: Демченко — ФукалеБроски: 37 (13+13+11) — 24 (7+9+8)Штраф: 2 — 4

    Таким образом, счет в серии теперь стал 3-1 в пользу «Трактора». Пятая игра, которая может стать последней в четвертьфинале, пройдет 20 апреля в Челябинске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» одержит очень важную победу
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Барселона» легко разберется с галисийцами
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манчестер Сити» испытает проблемы с «Эвертоном»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие