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    «Металлург» на выезде победил «Авангард» и сократил отставание в серии

    «Авангард» — «Металлург»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Омский «Авангард» на своем льду уступил магнитогорскому «Металлургу» в четвертой игре 1/8 финала Кубка Гагарина — 1:3.

    Валерий Орехов
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    Валерий Орехов

    В составе победителей отличились Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов.

    Единственная шайба «Авангарда» на счету Семена Чистяков.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
    Голы: Чистяков — 2 (Каблуков), 2:57 — 1:0. Михайлис — 2 (Зернов, Орехов), 46:44 — 1:1. Джонсон — 1 (Камалов), 57:48 — 1:2. Орехов — 1 (п.в.), 58:11 — 1:3Вратари: Серебряков (58:05 — 58:11, 58:24) — НабоковБроски: 23 (11+5+7) — 25 (7+9+9)Штраф: 2 — 2

    Таким образом, счет в серии сейчас стал 3:1 в пользу «Авангарда». Серия возвращается в Магнитогорск, пятая игра состоится 3 апреля, 17:00 (мск).

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