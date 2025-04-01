«Авангард» — «Металлург»: счет матча 1:3, обзор голов

Валерий Орехов Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов.
Единственная шайба «Авангарда» на счету Семена Чистяков.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Голы: Чистяков — 2 (Каблуков), 2:57 — 1:0. Михайлис — 2 (Зернов, Орехов), 46:44 — 1:1. Джонсон — 1 (Камалов), 57:48 — 1:2. Орехов — 1 (п.в.), 58:11 — 1:3Вратари: Серебряков (58:05 — 58:11, 58:24) — НабоковБроски: 23 (11+5+7) — 25 (7+9+9)Штраф: 2 — 2
Таким образом, счет в серии сейчас стал 3:1 в пользу «Авангарда». Серия возвращается в Магнитогорск, пятая игра состоится 3 апреля, 17:00 (мск).