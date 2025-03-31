Ротенберг: Победили заслуженно, работаем дальше, это плей-офф

Главный тренервысказался о победе над(5:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Полная арена, рекорд по общему количеству болельщиков. Была культурная атмосфера в культурной столице. Хочу поблагодарить ребят, они бились друг за друга, не обращали внимание на околохоккейные истории.

Были сфокусированы на команде, сыграли с холодной головой. Победили заслуженно. Работаем дальше, это плей-офф. Шаг за шагом идём вперёд», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

СКА сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 2 апреля.