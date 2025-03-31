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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    Ротенберг: Победили заслуженно, работаем дальше, это плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Динамо» (5:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хочу поблагодарить болельщиков. Полная арена, рекорд по общему количеству болельщиков. Была культурная атмосфера в культурной столице. Хочу поблагодарить ребят, они бились друг за друга, не обращали внимание на околохоккейные истории.

    Были сфокусированы на команде, сыграли с холодной головой. Победили заслуженно. Работаем дальше, это плей-офф. Шаг за шагом идём вперёд», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

    СКА сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 2 апреля.

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