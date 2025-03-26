Заварухин: Это только первая игра, сделаем выводы

Главный тренерподвел итог матча с(1:4).

«Начался плей-офф, цена ошибки очень велика. Начало матча было хорошее, создавали моменты. Соперник наказал нас за удаления, но мы тоже могли это сделать, но не реализовали. Дальше соперник сыграл по счёту, пытались взломать хорошую оборону "Ак Барса", вроде бы много бросков нанесли, но они не очень опасны для вратаря были, хотя Билялов сыграл здорово, не было отскоков от него. В концовке рисковали, играли "6 на 3", "6 на 4", но удалось только один гол забить. Это только первая игра, сделаем выводы.

Возможно, соперник реализовал свои моменты, грамотно сыграл по счёту. Мы раскрывались, хотели забить гол, но было мало агрессии под воротами, много шайбу по периметру возили. Шансы были хорошие, с пятака бросали», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Вторая игра серии пройдет в Екатеринбурге 28 марта.