Агент: Может быть, какое-то чудо поможет Кузнецову вернуться на лед раньше запланированного срока

Шуми Бабаев, агент нападающего СКА, рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы.

В конце декабря Кузнецов получил сотрясение мозга во время матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

«В клубе разработали программу восстановления, Женя обязательно вернется на лед.

Посмотрим, в клубе врачи иногда творят чудеса. Может быть, какое-то чудо поможет Евгению выйти на лед раньше запланированного срока.

Пока давать прогнозы трудно, об этом могут говорить только врачи», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кузнецов провел 33 матча и набрал 33 (10+23) очка.