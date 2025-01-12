ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияСтрасти по Хвиче. Будущее Кварацхелии неопределенно, но «Наполи» будет играть жестко
  • 16:27
    • «Авангард», уступая по ходу матча 0:2, победил «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    Агент: Может быть, какое-то чудо поможет Кузнецову вернуться на лед раньше запланированного срока

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ
    Шуми Бабаев, агент нападающего СКА Евгения Кузнецова, рассказал, как проходит восстановление игрока после травмы.

    Евгений Кузнецов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов

    В конце декабря Кузнецов получил сотрясение мозга во время матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

    «В клубе разработали программу восстановления, Женя обязательно вернется на лед.

    Посмотрим, в клубе врачи иногда творят чудеса. Может быть, какое-то чудо поможет Евгению выйти на лед раньше запланированного срока.

    Пока давать прогнозы трудно, об этом могут говорить только врачи», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

  • Источник: Травма Кузнецова может оказаться не настолько серьезной, как ожидалось
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Кузнецов провел 33 матча и набрал 33 (10+23) очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова возьмет трофей
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манчестер Юнайтед» даст бой в этой встрече
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Наполи» удержит лидерство в Серии А
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гезтепе — Касымпаша
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие