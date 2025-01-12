Агент: Может быть, какое-то чудо поможет Кузнецову вернуться на лед раньше запланированного срока

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
В конце декабря Кузнецов получил сотрясение мозга во время матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.
«В клубе разработали программу восстановления, Женя обязательно вернется на лед.
Посмотрим, в клубе врачи иногда творят чудеса. Может быть, какое-то чудо поможет Евгению выйти на лед раньше запланированного срока.
Пока давать прогнозы трудно, об этом могут говорить только врачи», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Кузнецов провел 33 матча и набрал 33 (10+23) очка.