«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Амура» в КХЛ

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
На хет-трик Джоша Ливо и голы Шелдона Ремпала и Данила Алалыкина гости ответили дублем Девина Броссо и голами Артура Гиздатуллина и Владислава Барулина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)
Голы: Ремпал — 14 (Тодд, Науменков), 6:35 — 1:0. Броссо — 6 (О. Ли), 15:55 — 1:1. Ливо — 21 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 20:14 — 2:1. Броссо — 7 (О. Ли, Коротких), 29:30 — 2:2. Ливо — 22 (Самонов), 35:45 — 3:2. Барулин — 3 (Гальченюк, Щемеров), 37:06 — 3:3. Ливо — 23 (Науменков), 39:05 — 4:3. Гиздатуллин — 4 (Слепец), 46:07 — 4:4. Алалыкин — 7 (Ян), 63:40 — 5:4Вратари: Самонов — ШаймардановШтраф: 8 — 8Броски: 40 (14+12+10+4) — 44 (13+14+14+3)
«Салават Юлаев» с 37 очками занимает второе место в Восточной конференции. У «Амура» 21 балл и последняя строчка.