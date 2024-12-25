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    «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у «Амура» в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Амур» со счетом 5:4.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    На хет-трик Джоша Ливо и голы Шелдона Ремпала и Данила Алалыкина гости ответили дублем Девина Броссо и голами Артура Гиздатуллина и Владислава Барулина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Ремпал — 14 (Тодд, Науменков), 6:35 — 1:0. Броссо — 6 (О. Ли), 15:55 — 1:1. Ливо — 21 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 20:14 — 2:1. Броссо — 7 (О. Ли, Коротких), 29:30 — 2:2. Ливо — 22 (Самонов), 35:45 — 3:2. Барулин — 3 (Гальченюк, Щемеров), 37:06 — 3:3. Ливо — 23 (Науменков), 39:05 — 4:3. Гиздатуллин — 4 (Слепец), 46:07 — 4:4. Алалыкин — 7 (Ян), 63:40 — 5:4Вратари: Самонов — ШаймардановШтраф: 8 — 8Броски: 40 (14+12+10+4) — 44 (13+14+14+3)

    «Салават Юлаев» с 37 очками занимает второе место в Восточной конференции. У «Амура» 21 балл и последняя строчка.

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