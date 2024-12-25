Ларионов: С 0:3 против такой команды, как «Локомотив», очень трудно вернуться в игру

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(0:5).

«Самый простой ответ — это уверенность. Уверенность в том, что ты делаешь, что можешь забить. Другого ответа у меня нет.

На два игрока больше, гораздо больше времени, чтобы принять решение. Здесь только через тренировочный процесс исправлять. Не хватает гола, чтобы преодолеть тот элемент невезения или неудачи, боязни завершить голевой момент.

Когда проигрываешь 0:2 — это как в конце боксерского поединка, выходишь с паузы, чтобы передохнуть, перевести силы. К сожалению, я не понял, за что были два удаления. Если даешь сопернику глоток воздуха, забить решающий гол, с 0:3 против такой команды, как "Локомотив", очень трудно вернуться в игру», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции. У «Торпедо» 39 зачетных баллов и восьмая строчка.