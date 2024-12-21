«Трактор» — «Барыс»: счет матча 3:2, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы забросили Максим Шабанов, Дилан Сикьюра и Александр Кадейкин. За гостей забили Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Шабанов — 15 (Кадейкин), 1:40 — 1:0. Панюков — 7 (Рахманов), 30:14 — 1:1. Бурдасов — 11 (Бекетаев), 38:23 — 1:2. Сикьюра — 5 (Жарков, Дронов), 51:10 — 2:2. Кадейкин — 17, 52:03 — 3:2Вратари: Мыльников — Шутов (58:43 — 59:14, 59:35)Штраф: 0 — 2Броски: 28 (9+7+12) — 25 (9+11+5)
«Трактор» с 50 очками занимает первое место в Восточной конференции. «Барыс» с 23 очками — 11-й.