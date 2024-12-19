«Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

проиграл(3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Нефтехимика» дублем отметился нападающий Андрей Белозеров, а еще одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко.

У «Авангарда» голы записали на свой счет Наиль Якупов, Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Авангард». Победную шайбу забросил Наиль Якупов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1) Голы: Белозеров — 10 (Барбер), 12:10 — 1:0. Лещенко — 8, 25:01 — 2:0. Якупов — 9, 37:00 — 2:1. Игумнов — 4 (Маклауд, Меркли), 39:06 — 2:2. Шарипзянов — 4 (Маклауд, Чистяков), 39:48 — 2:3. Белозеров — 11 (Ди), 52:39 — 3:3. Якупов — 10, 61:31 — 3:4Вратари: Загидулин — СеребряковБроски: 38 (11+10+16+1) — 29 (10+11+6+2)Штраф: 4 — 6

После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. «Нефтехимик» располагается на 8-й позиции с тем же количеством баллов.