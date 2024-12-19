ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» в овертайме уступил «Авангарду»

    «Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Авангард
    «Нефтехимик» проиграл «Авангарду» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Нефтехимика» дублем отметился нападающий Андрей Белозеров, а еще одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко.

    У «Авангарда» голы записали на свой счет Наиль Якупов, Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Авангард». Победную шайбу забросил Наиль Якупов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: Белозеров — 10 (Барбер), 12:10 — 1:0. Лещенко — 8, 25:01 — 2:0. Якупов — 9, 37:00 — 2:1. Игумнов — 4 (Маклауд, Меркли), 39:06 — 2:2. Шарипзянов — 4 (Маклауд, Чистяков), 39:48 — 2:3. Белозеров — 11 (Ди), 52:39 — 3:3. Якупов — 10, 61:31 — 3:4Вратари: Загидулин — СеребряковБроски: 38 (11+10+16+1) — 29 (10+11+6+2)Штраф: 4 — 6

    После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. «Нефтехимик» располагается на 8-й позиции с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» учинит разгром фриуланцам
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие