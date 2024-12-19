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    Тренер «Авангарда»: Мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал волевую победу своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (4:3 ОТ).

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    «В начале игры мы действовали здорово, затем немного просели и допускали потери, соперник хорошо оборонялся, и мы дали ему возможность сравнять. В целом, довольны результатом. Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть, но два очка наши, и мы этому рады. Я надеюсь, что ребята действительно начали нащупывать "химию".

    Позитивный момент сегодня заключается в том, что мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом. Мы можем играть намного лучше. Сейчас мы наслаждаемся процессом, получаем удовольствие, понемногу улучшаем положение в турнирной таблице. Но всегда есть, к чему стремиться», — цитирует Барра пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Лады» 21-го декабря.

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