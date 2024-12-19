Тренер «Авангарда»: Мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал волевую победу своей команды в матче КХЛ против(4:3 ОТ).

«В начале игры мы действовали здорово, затем немного просели и допускали потери, соперник хорошо оборонялся, и мы дали ему возможность сравнять. В целом, довольны результатом. Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть, но два очка наши, и мы этому рады. Я надеюсь, что ребята действительно начали нащупывать "химию".

Позитивный момент сегодня заключается в том, что мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом. Мы можем играть намного лучше. Сейчас мы наслаждаемся процессом, получаем удовольствие, понемногу улучшаем положение в турнирной таблице. Но всегда есть, к чему стремиться», — цитирует Барра пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Лады» 21-го декабря.