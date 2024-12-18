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    Гатиятуллин: Ребята вышли с хорошим настроем и эмоциями, играли с первой до последней минуты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хороший матч, после двух поражений в Уфе хотелось порадовать наших болельщиков, сегодня это удалось. Ребята вышли с хорошим настроем и эмоциями, играли с первой до последней минуты. Хочу вновь поблагодарить болельщиков, атмосфера была просто шикарная.

    Мы в обоих перерывах говорили, что сопернику нужно отыгрываться, он будет играть активно, и важно нам не допускать ошибок, не делать подарки. Но нас за эти ошибки наказали. Дальше нужно было сыграть по счёту, что ребята, в принципе, выполнили.

    Мы всегда готовимся в первую очередь от себя, от своей игры. Но, конечно, разбираем соперников и акцентируем внимание игроков на лидерах команд, объясняем, как лучше против них действовать. Мы так делаем перед каждой игрой. Наверное, таким мастеровитым игрокам нужно давать меньше времени. Просили сыграть плотнее, понаглее, пожёстче, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

    "Ак Барс" с 46 очками идут на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" (48) — второй.

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