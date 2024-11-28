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    Заварухин: Понравилось движение команды и азарт

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Авангарда» (4:2).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хороший матч, хорошие скорости. В первом периоде не забили хорошие моменты, соперник нас наказал. Во втором периоде хороший прессинг и два гола, в третьем периоде контролировали игру, считаю, имели хорошие моменты. Понравилось движение команды и азарт, все четыре звена так сыграли здорово и в атаке, и в обороне. Немного второй пропущенный гол не понравился, должны были сыграть более рационально.

    У нас осталось четыре игры до перерыва. Говорили с ребятами — нужно отдать всё, что есть, потом будет время отдохнуть. Там хорошие соперники — и "Трактор", и "Спартак", и выезд хороший. В этих играх и проверяется команда, коллектив», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Автомобилист» с 41 баллом занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Авангард» (28) — восьмой.

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