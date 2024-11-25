Козырев: Разница в том, что «Салават» забивает, а мы — нет

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Начало матча было за нами. Было преимущество — в контроле шайбы. Немного упустили мы этот контроль из-за удаления. Сегодняшняя игра — показатель большой разницы между нашей командой и "Салаватом" в заключительном моменте. В реализации голевых моментов.

Рассчитывали ли мы на такую игру "Салавата"? Да, мы знаем, как они играют. Вы видели сами, что играли две команды, которые играют с шайбой, пытаются её контролировать. Играют в комбинационный хоккей. Но разница в том, что они забивают, а мы нет», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

По итогам этой игры «Салават Юлаев» с 38 очками занимает третью позицию в Восточной конференции. «Северсталь» (29) — седьмой на Западе.